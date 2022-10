EU: Einigung auf Frauenquote in Aufsichtsräten

Die Einigung bringt für Österreichs Unternehmen nichts Neues. Denn hierzulande git es seit 2017 eine verbindliche Frauenquote von mindestens 30 Prozent in den Aufsichtsratsgremien großer und börsennotierter Unternehmen. Laut dem Frauen.Management.Report der Arbeiterkammer (AK), der zu Jahresbeginn erschienen ist, hat sich der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten quotenpflichtiger, börsennotierter Unternehmen seit 2018 von 22,4 auf 35,1 Prozent erhöht. Bei keiner Pflicht unterliegenden Firmen lag der Anteil 2021 hingegen nur bei 18 Prozent. In staatsnahen Unternehmen lag der Anteil der weiblichen Aufsichtsratsmitglieder bei knapp 47 Prozent. Dort gilt allerdings auch eine gesetzlich vorgegebene Quote von 50 Prozent.