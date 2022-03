Gleichberechtigung der Geschlechter: Nur Utopie?

Gesetzlich hat sich zwar schon einiges in den letzten Jahren getan aber Fakt ist: In fast allen Bereichen des (öffentlichen) Lebens herrscht noch dringend Aufholbedarf! In dieser Podcast-Folge schauen sich Annie und Laura an wo bisher noch keine Gleichberechtigung herrscht, warum sich die Lage in den letzten zwei Jahren sogar verschlechtert hat und warum der Begriff „Feminismus“ so stark polarisiert.