Grüne: Gesetzliche Frauenquote für Chefetagen

In Österreich sitzen immer mehr Frauen in den Chefetagen: Der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder in heimischen Börsenunternehmen ist zuletzt auf den Rekordwert von neun Prozent gestiegen. Laut Analyse des Consulters EY geht es langsam bergauf: Vor einem Jahr lag der Frauenanteil bei 7,1 Prozent, im Juli 2015 bei nur 4,1 Prozent. Den Grünen geht es aber immer noch zu langsam - sie fordern nun eine gesetzliche Frauenquote von 30 Prozent in den Chefetagen börsennotierter Unternehmen.