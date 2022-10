Obergrenze statt Zelte für Asylwerber

In anderen Bundesländern müssen indes aus Mangel an Quartieren wieder Zelte aufgestellt werden – wie damals bei der Flüchtlingswelle im Jahr 2015. Der zuständige Landesrat Heinrich Schellhorn will eine Zeltlösung im Bundesland aber um jeden Preis verhindern. Wie viele Geflüchtete in nächster Zeit nach Österreich kommen werden, ist noch unklar.