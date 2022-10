Mit Motorrad 20 Meter abgestürzt: Lenker verletzt

Passanten leisteten Erste Hilfe

Während der 60-Jährige am linken Straßenbankett zu liegen kam, stürzte sein Motorrad rund 20 Meter in den Straßengraben. Passanten eilten sofort zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Biker wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz gebracht.