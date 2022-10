Las Vegas kann sich anschnallen

Im November Rückkehr ins renovierte Stammhaus

Somit ist die Felsenreitschule die letzte Gast-Spielstätte am Spielplan. Am Abend des 12. November öffnet nämlich das renovierte Landestheater wieder seine Türen. Das treue Publikum empfängt man dann mit einem großen Galaabend in den neugestalteten Räumlichkeiten zurück. Bieten wird sich den Gästen unter anderem auch ein herrschaftlich gestalteter Zuschauerraum. Allein 25 Stuckateure waren mehrere Wochen damit beschäftigt, goldene Ornamente an der Decke des Zuschauerbereichs freizulegen.