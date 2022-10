Knast droht! Neymar wegen Betrugs vor Gericht

Gut einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar muss Brasiliens Fußball-Star Neymar in Spanien auf der Anklagebank Platz nehmen! Am Montag beginnt die mündliche Verhandlung in einem Betrugsprozess gegen den 30-Jährigen vor einem Gericht in Barcelona. Es geht um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten beim Wechsel des Profis vom FC Santos zum FC Barcelona im Sommer 2013.