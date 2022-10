19-Jähriger darf in F1 ran: „Ein Traum wird wahr!“

Auf dem Circuit of The Americas wird Pourchaire, derzeit auf Platz zwei der Formel-2-Rangliste, seinen ersten Auftritt im C42 von Alfa Romeo absolvieren. Es ist jedoch nicht seine Premiere in einem Formel-1-Boliden. Im August hatte er bei einem privaten Test auf dem Hungaroring einen Alfa der Spezifikation 2019 gesteuert.