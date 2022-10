So wollen Hotels Lehrlinge für sich gewinnen

Regionalität als wichtiger Punkt

Unter anderem trafen die „Falkis“ auf ihrer Kärnten-Tour auf ihre Kollegen bei der Bäckerei Wienerroither, besuchten den Obst- und Gemüsehandel Robitsch, die Karnerta Fleisch- und Nudelverarbeitung und tauschten sich mit den zehn Refugee-Lehrlingen im innovativen „Magdas Lokal“ in Klagenfurt aus. „Den Lehrlingen soll so ein Gefühl für verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln vermittelt werden“, so Geyer. Regionalität sei dabei ein wichtiger Punkt.