Bis zu 1000 Euro für ein Handy hinter Gittern

War es also ein Geschäftsmodell für die zwei am Mittwoch festgenommen Justizwachebeamten? Das müssen die Ermittler des Bundesamtes für Korruptionsbekämpfung klären. Wie berichtet werden zwei Beamten - einer ist aktiv im Dienst, der andere bereits ausgeschieden - verdächtigt, Handys in die Zellen der Häftlinge geschmuggelt zu haben. Oder sie den Insassen beim Haftantritt einfach nicht abgenommen zu haben, wie Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz präzisiert. „Das steht trotzdem dem Zweck des Strafvollzugs entgegen.“ Beim Verhör am Donnerstag gingen die Beschuldigten auf die Vorwürfe ein, wie Verteidiger Kurt Jelinek erklärt: „Meine Mandanten zeigen sich teilweise geständig.“ Zu welchen Vorwürfen genau, wollte Jelinek nicht verraten. Überhaupt: Um wie viele Handys es genau geht, wie viel Geld geflossen ist und wie lange die ganze Sache lief, kann noch nicht abgeschätzt werden: „Wir stehen bei diesem Fall noch am Anfang“, so Breiteneder.