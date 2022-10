Barium in Exoplanet-Atmosphäre verblüfft Forscher

Forscher verstehen Mechanismus noch nicht

Der Fund von Barium in der Atmosphäre der beiden Exoplaneten sei deshalb ungewöhnlich, weil aufgrund der sehr hohen Schwerkraft der massereichen Gasriesen eigentlich zu erwarten sei, dass das schwere Element rasch in untere Schichten fällt. Welcher natürliche Prozess dazu führen könnte, dass Barium in WASP-76b und in WASP-121b in so großen Höhen vorkommt, ist zurzeit noch unklar. „Derzeit sind wir uns über die Mechanismen noch nicht im Klaren“, wird der an den Forschungen beteiligte Wissenschaftler Olivier Demangeon auf der ESO-Website zitiert.