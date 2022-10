Die Maske ist zurück: Schule reagiert auf Corona

Corona nimmt wieder mehr Platz ein im täglichen Leben. Das macht sich derzeit besonders deutlich an Kärntens Schulen bemerkbar. Wie berichtet, mussten am Dienstag vor allem Schulen in ländlichen Regionen – speziell in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen – in den Notbetrieb umschalten, weil es an Lehrern mangelt. 730 Pädagogen hatten sich krankgemeldet, weil bei ihnen Corona festgestellt wurde oder sie an einem grippalen Infekt leiden. Andere mussten Pflegeurlaub beantragen, um ihre kranken Kinder daheim betreuen zu können.