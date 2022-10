Notbetrieb an Schulen: „Keiner wird heimgeschickt“

Die Corona-Welle rauscht durch Kärntens Schulen. „Vor allem in Klein- und Kleinstschulen in den ländlicheren Regionen sind die vielen Krankenstände eine große Herausforderung“, berichtet Bildungsdirektorin Isabella Penz. Die etwa 730 fehlenden Lehrerinnen und Lehrer befinden sich entweder selbst mit dem Corona-Virus infiziert im Bett, leiden an anderen grippalen Infekten oder betreuen im Pflegeurlaub ihre infizierten Kinder. Außerdem gelte für Pädagoginnen und Pädagogen des Pflichtschulbereichs andere Verkehrsbeschränkungen bei einer Covid-19-Infektion: „In diesen Schulstufen dürfen keine infizierten Lehrer arbeiten!“