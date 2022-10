Forscher auf der Jagd nach Solarzellen der Zukunft

Im Kampf gegen Klimawandel und hohe Energiepreise boomt Sonnenstrom aus Solarzellen, wie der Volksmund die dunklen Photovoltaikmodule nennt, die momentan auf so viele österreichische Dächer montiert werden. In den nächsten Jahren werden wir diese Technologie aber noch in vielen anderen Formen zu Gesicht bekommen. Der Stand der Forschung im Überblick.