Trotz Oscars vergessener Starkomponist

Wer war der Komponist?

Ein Multitalent, ohne Scheu, „Fronten“ zu wechseln. Ein Cross-over-Musiker, der für Hollywoodfilme mit symphonischer Musik – das war in den 1930ern neu! – zweimal den Oscar gewann. Er lebte „Between two worlds“ sowohl physisch, weil er als Jude in die USA emigrieren musste, als auch musikalisch.