Snowboard-Asse über enge Kurven, Wäsche & Betten

Weg von daheim, hinaus in die Natur! So das Motto von Sabine Schöffmann und Alex Payer in der Sommer-Vorbereitung. Kärntens Snowboard-Paar leihte sich einen sieben Meter langen Camper aus, düste im letzten Monat über 2500 km von einem Trainingslager zum nächsten.