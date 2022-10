An Schienenausbau führt kein Weg vorbei

Vorarlberg befindet sich grundsätzlich auf einem guten Weg in Richtung Energieautonomie, im Bereich der Mobilität hinkt man aber nach wie vor weit den gesteckten Zielen hinterher. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Warenverkehr im wahrsten Sinne des Wortes „nicht auf die Schiene kommt“. Erst vor Kurzem hat das Land gemeinsam mit der „ÖBB Infrastruktur AG“ den künftigen Bedarf an die Schieneninfrastruktur in Vorarlberg erhoben und anhand dieser Daten ein Güterverkehrskonzept erstellt. So weit, so begrüßenswert.