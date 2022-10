Neos wollen Olympia 2026 nach Innsbruck holen

Zustimmung und Unterstützung findet er bei den Pinken in Innsbruck: „Wir in Innsbruck haben bereits eine bestehende Bobbahn, welche sowieso saniert wird. Die gesamte Anlage wird auf den neuesten Stand gebracht und auf Nachhaltigkeit getrimmt“, weiß Neos Innsbruck Gemeinderätin Dagmar Klingler. Mit einer Ausrichtung der Bob-, Rodel- und Skeletonbewerbe 2026 in Igls könnte man hier endlich in die Gänge kommen und vor allem Wirtschaft und Umwelt verbinden.„ Und Oberhofer fügt hinzu: Die neue Landesregierung kann gleich beweisen, dass sie Nachhaltigkeit und ein gemeinsames Europa nicht nur predigen, sondern auch umsetzen.“