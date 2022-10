Ermittlungen auch gegen Zuhälter (25) von Callgirl

Gegen den 25-jährigen Chauffeur der 23-jährigen Rumänin, die Ende September von einem Freier (34) in einer Wohnung in Ternberg in OÖ getötet worden sein soll, ermittelt nun die Polizei. Der Mann soll die illegal tätige Prostituierte nicht nur gefahren haben, sondern auch ihr Zuhälter gewesen sein.