Was Bundespräsidenten (nicht) anstellen können

1. Der Bundespräsident ernennt den Kanzler und auf dessen Vorschlag die Minister. Formal darf er jeden österreichischen Staatsbürger, der - oder die - erwachsen ist und nicht zu einer höheren Haftstrafe verurteilt wurde, zum Regierungsmitglied machen. Was aber, wenn ein Präsident theoretisch nur Extremisten, Spinner oder Hallodris seiner Gesinnung in der Regierung haben will? Diese Regierung wird einfach mit einem Misstrauensvotum der Abgeordneten im Nationalrat sofort wieder abberufen. Also sollte da kein Präsidentschaftskandidat Machtfantasien haben.