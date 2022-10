Kalajdzic‘ Ex-Klub setzt Trainer vor die Tür

Der VfB Stuttgart, Ex-Klub von ÖFB-Hüne Sasa Kalajdzic, hat auf die sportliche Krise reagiert und Trainer Pellegrino Matarazzo freigestellt. Das gaben die Schwaben am Montag nach dem neunten sieglosen Spiel in der deutschen Fußball-Bundesliga bekannt. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest. Die Stuttgarter hatten am Sonntag 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin verloren. Sie haben als einziger Klub in dieser Bundesliga-Saison noch nicht gewonnen. In der Tabelle liegt der VfB mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz.