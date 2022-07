Warum Andi Herzog mit Regenjacke in die Sauna ging

Weltmeister-Alarm in unserem TV-Studio bei den Generali Open in Kitzbühel! Klaus Augenthaler beehrt Gastgeber Michael Fally. An seiner Seite: Ralph Schader, der Veranstalter des „Star-Revivals“, das - unbedingt vormerken! - von 14. bis 18. November in Nauders in Tirol steigt, krone.at und krone.tv werden live übertragen. Augenthaler erklärt im Gespräch etwa, warum Andi Herzog als Bayern-Spieler einst mit Regenjacke in die Sauna ging, wie er sich an den Kult-Auftritt Hape Kerkelings beim GAK erinnert, und was er von Marcel Sabitzer beim FC Bayern hält.