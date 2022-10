Mittelalter-Fans werfen Gemeinde Raubrittertum vor

Eigene Bevölkerung entlasten

Nicht neu ist die Kritik an der Kurzparkzone für ÖVP-Bürgermeister David Berl. Und er verteidigt sie erneut: „Wir haben drei kostenlose Parkplätze, die an dem Wochenende überschaubar ausgelastet waren. Sie liegen halt nicht direkt im Zentrum.“ Die Regelung im Ortskern sei hingegen notwendig, um die Laxenburger Bevölkerung zu entlasten. „Wir haben viel Geld in die Hand genommen, um auf die maximale Parkdauer hinzuweisen“, so Berl, der außerdem betont, dass die Gemeinde nicht Veranstalter des Ritterturniers war: „Wir haben also nicht mehrmals abkassiert, wie uns vorgeworfen wurde.“