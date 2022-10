Zeugin: „Trat Kopf des Opfers wie einen Fußball“

Opfer und Täter kannten sich nicht

Für das, was Herrn F. passierte, musste sich am Montag ein 18-Jähriger wegen versuchten Mordes am Wiener Landesgericht verantworten. Der von Anita Schattner verteidigte schmächtige Angeklagte saß am besagten Tag in einem Schanigarten am Meidlinger Platzl. Er hatte zuvor Cannabis geraucht und Whiskey getrunken.