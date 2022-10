Junge Frau als Tarnung für Schlepperfahrt benutzt

Mit Kastenwagen „auf Tour“

Als Auto diente ihnen ein weißer Mercedes Vito Kastenwagen, der D.‘s Bruder gehört. Am 2. Juli, das Trio übernachtete in einem Hotel in Wien, hatte das Paar in der Nacht Streit. „Um 3 Uhr sagte Hassan plötzlich zu mir, dass wir wohin fahren, es sollte eine Überraschung als Versöhnung werden“, so Alexandra Z. später vor Gericht: „Ich habe mich noch gewundert, denn um 10 Uhr hätten wir aus dem Hotel auschecken müssen.“