William Shatner schockt mit Beerdigungs-Geständnis

Trauer wegen „Schönheit des Universums“

Die wahren Hintergründe für diesen Satz enthüllt der Hollywood-Veteran jetzt in einem Vorab-Auszug aus seinem Buch „Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder“ im Magazin „Variety“: „Ich habe entdeckt, dass die wahre Schönheit des Universums nicht da draußen ist, sondern hier unten, mit uns allen. Und diese Connection zu unserem kleinen Planeten nicht mehr zu haben, hat in mir das tiefste Gefühl von Trauer ausgelöst, was ich jemals verspürt habe.“