William Shatner: Fitness-Test für Captain Kirk

„Hat meine Sicht auf die Dinge verändert“

Klar ging es neben all der Arbeit mit dem bald 91-jährigen Filmhelden um seinen Flug für die Geschichtsbücher. Denn am 13. Oktober 2021 stieg der ehemalige Kommandant des legendären Raumschiffs „Enterprise“ in Jeff Bezos’ Raumkapsel und ließ sich über 100 Kilometer weit hinauf in Richtung Weltraum schießen. Er ist somit der älteste Mensch, der je im All war, „dort hatte ich das Gefühl, mit dem Weltraum verbunden zu sein. Und es hat auch meine Sicht auf die Dinge verändert“, so Shatner, „denn man kann fast alles kaufen, aber nicht die Zeit.“