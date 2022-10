Napoli baut Führung in der Serie A aus

Giovanni Simeone brachte Napoli in der 76. Minute vorentscheidend mit 2:1 in Führung, in der Nachspielzeit legte die Mannschaft von Luciano Spalletti zwei Tore nach. Die Süditaliener halten nach neun Runden bei sieben Siegen und zwei Remis und liegen zwei Zähler vor Atalanta sowie drei vor Udinese und AC Milan.