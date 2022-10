Internetbetrüger nahmen Seniorin (69) zweimal aus

Gaben vor, helfen zu wollen

Im heurigen Mai nahm dann jemand Kontakt mit der Frau auf und gab vor, eine Organisation zur Verfolgung von Betrugshandlungen zu sein. Man wolle helfen, ihr verlorenes Geld wieder zurückzubekommen. Dazu forderte man die Seniorin auf, Zugriff zu ihrem Computer zu gewähren, was die Frau schließlich tat. Das nutzten die Unbekannten aus, um vom Online-Bankkonto der Frau Geld zu überweisen. „Die 69-Jährige erlitt einen Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages“, teilte die Polizei nun in einer Aussendung mit.