Christian Wehrschütz: „Ich habe keine Angst“

Die Gefahr nicht ausblenden

Das Gebiet wird noch von der Ukraine gehalten, „die militärische Lage hat sich durch die Gegenoffensive etwas entspannt. Dann fahren wir aber direkt weiter nach Bachmut. Stark umkämpft, direkt an der Frontlinie.“ Den gebürtigen Grazer und Milizoffizier, der am Sonntag seinen 61. Geburtstag feiert, scheint so schnell nichts zu erschüttern.