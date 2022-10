Ukraine: Biden schockt mit „Armageddon“-Aussage

US-Präsident Joe Biden sieht angesichts der jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg die Gefahr einer atomaren Konfrontation mit katastrophalen Folgen so groß wie seit 60 Jahren nicht mehr. Die Welt sei seit der Kuba-Krise im Jahr 1962 nicht mehr vor der Aussicht auf ein „Armageddon“ gestanden, sagte Biden am Donnerstag bei einem Auftritt in New York in Anspielung auf Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin.