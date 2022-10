Hunde- und Katzenbaby im Gebüsch ausgesetzt!

Sie sind erst ein paar Wochen alt - und wurden beinhart ihrem Schicksal überlassen, ihr Tod offenbar in Kauf genommen: Eine Autofahrerin fand per Zufall ein Hunde- sowie ein Katzenbaby in einer Tasche auf einem Parkplatz in der Steiermark! Die Kleinen werden jetzt vom beherzten Team am Adamhof nahe Straß aufgepäppelt.