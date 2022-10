Feinste Gaumenfreuden, serviert mit Lachsalven

„Es war verrückt: Monatelang ging ich abends mit dem Gedanken an gutes Essen schlafen und stand morgens mit zig Speiseplanideen und Geschmäckern auf der Zunge auf. Irgendwann konnte ich diese Zeichen nicht mehr ignorieren. Also fing ich an Großküchenluft zu schnuppern, um herauszufinden, ob der Beruf des Kochs tatsächlich etwas für mich wäre“, sagt er und erzählt von seinen Küchengehilfe-Jobs in Hotels, Restaurants und Skihütten.