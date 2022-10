Energie: Europa wird zum Spielball der USA

Jetzt haben auch die Scheichs Europa in die Suppe gespuckt: Die Reduktion der Ölproduktion wird die Preise hochtreiben - just zu einer Zeit, wo genau über das Gegenteil verhandelt wird. Nämlich über Preisdeckel für Gas und Öl. Die USA schauen zu, wie ihre Verbündeten im Nahen Osten so egoistisch agieren.