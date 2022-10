„Lachen der Kinder gibt einfach so viel zurück“

Erst kürzlich war Andreas Schobersberger in die Startelf der Eugendorfer 1b gerutscht. „Ich habe nur ausgeholfen“, lacht der eigentliche Reserve-Spieler. Und erzielte beim 6:0-Sieg gegen den ASK/PSV in der 1. Klasse Nord vier Tore. Ein Viererpack bei der Rückkehr quasi, war der 28-Jährige doch seit Jahresbeginn etwa sieben Monate in Afrika gewesen. Im Rahmen seines „Project Africa – Football Connects“ baut der Salzburger mit Partnern aus England und Belgien Fußballplätze.