Alle 20 Jahre extreme Dürre in Europa zu erwarten

Demnach sind in West- und Mitteleuropa Dürren nach etwa 1,2 Grad Celsius menschengemachter Erderhitzung mindestens drei- bis viermal wahrscheinlicher geworden. Das geht aus der Untersuchung, die von der Initiative World Weather Attribution veröffentlicht wurde, hervor. Ohne Erderwärmung wäre eine Dürre wie in diesem Jahr in Europa nur alle 60 bis 80 Jahre zu erwarten gewesen, so die Wissenschaftler.