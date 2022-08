Dürre ist teure, großflächige Naturkatastrophe

„Klimawandel in Österreich längst spürbar“

Mit einer Verbesserung in den kommenden Jahren rechnet der Experte übrigens nicht: „Faktum ist: Der Klimawandel, also die Erderwärmung, ist mittlerweile in Österreich längst spürbar. Eine ständige Zunahme von Hitzetagen, also Tage mit über 30 Grad, und ausbleibender Regen haben massive Auswirkungen. Diese haben sich in den vergangenen Jahren verdreifacht.“