„Kann zu zwölft spielen, wenn wir komplett sind“

Dennoch tritt Schmidt auf die Euphorie-Bremse: „Der Vorteil - wenn man so will - war, dass wir ohne Neuzugänge eingespielt waren. Kapfenberg muss seine neuen Legionäre erst integrieren.“ Außer Reichweite scheinen nun auch solche Teams nicht. Den Titel werden sich wohl wieder BC Vienna und Gmunden „ausmachen“. Dahinter dürfte es spannend werden. Als nächster Gradmesser kommt am Samstag Graz. Ob die US-Boys bei den Donaustädtern dabei sein werden, steht in den Sternen. Oder bestenfalls in irgendeinem Akt auf irgendeinem Amt.