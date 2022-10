Kundin steht wegen Holzlack unter Terrorverdacht

Die Frau wollte im Obi-Markt ihres Vertrauens in Langenrohr zehn Dosen Möbellack kaufen - und scheiterte damit zunächst an der Mitarbeiterin an der Kassa. Erst nachdem sie ihren Ausweis hergezeigt und den Verwendungszweck für die Dosen bekannt gegeben hatte, durfte sie bezahlen.