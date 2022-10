Wien dreht Temperatur in Öffis um zwei Grad zurück

Die Energiekrise wirkt sich auch auf den öffentlichen Verkehr in der Bundeshauptstadt aus: Wie die Wiener Linien am Mittwoch bekannt gaben, wird die Temperatur in U-Bahnen und Straßenbahnen um zwei Grad reduziert. Auch die Beleuchtung wird eingeschränkt. Schriftzüge der Wiener Linien werden ausgeschaltet, Kunstwerke in den Stationen werden künftig nicht mehr eigens angestrahlt. Diese Regelung wurde vorerst für den Herbst und den kommenden Winter beschlossen.