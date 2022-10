Psychische Gründe: Kyrgios-Verfahren eingestellt?

Der 27-jährige Kyrgios spielt derzeit beim ATP-Turnier in Tokio und war bei dem Termin am Dienstag vor dem Amtsgericht in Canberra nicht dabei. Seine Anwälte beantragten zudem eine Vertagung, damit Berichte über die psychische Gesundheit von Kyrgios erstellt werden können. Die nächste Verhandlung soll nun am 3. Februar stattfinden, dort will auch der Tennis-Profi erstmals vor Gericht dabei sein. „Es ist der Wunsch meines Mandanten, persönlich zu erscheinen“, sagte Kukulies-Smith.