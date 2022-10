Tennis-Hoffnung: Liebesroman & königliche Premiere

Die das Tennis-Ass auch braucht, hinter Österreichs Nummer zwei liegen spannende Wochen, beim ITF-Turnier feierte Kraus noch den Finaleinzug in Collonge-Bellerive (Sz), wo die 20-Jährige wegen einer Leistenzerrung jedoch am Ende aufgeben musste. Beim letzten ITF-Wettkampf war für die Blondine in San Sebastián hingegen in Runde eins Schluss. Unvergessen bleibt für Sinja heuer sicher die erste Grand-Slam-Quali für die US Open in New York: „Auf der Anlage wirst du wirklich wie eine Königin behandelt - bei den Trainings werfen sie dir die Bälle quasi hinterher. Ich habe Rafael Nadal, Serena Williams sowie Naomi Osaka trainieren gesehen, durfte zudem Einheiten im Louis Armstrong Stadium absolvieren. Das war für mich völlig neu, gibt mir aber einen enormen Antrieb!“