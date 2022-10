Nehammer: „Gasversorgung für Winter ist gegeben“

OMV-Speicher zu 97 Prozent gefüllt

Am 2. Oktober waren in allen Speichern in Österreich zusammen 76,79 TWh Gas eingelagert. Österreich hat im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sehr große Gasspeicher. Wenn sie zur Gänze befüllt sind, entspricht das ungefähr einem Jahresbedarf. Allerdings ist nur ein Teil des in Österreich eingelagerten Gases für den österreichischen Markt reserviert. Dazu gehören laut ORF bisher 7 TWh für die strategische Reserve, Österreich hat aber laut Klimaministerium bereits so viel Gas beschafft, dass die Einlagerung von 20 TWh bis zum 1. November gesichert sei. Auch der Speicher der OMV sei inzwischen zu 97 Prozent befüllt.