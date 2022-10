„Am Ort hängen viele Erinnerungen“

Die „Krone“ machte am Montag gemeinsam mit Max Mayr-Melnhof einen Abstecher in die Antheringer Au. Zahlreiche Wildschweine kreuzten die Wege, Wild drehte seinen Runden. Zwischen den Eichen-Alleen schwelgt Mayr-Melnhof in Erinnerungen. An was er sich besonders gerne zurück erinnert? „An die ersten jagdlichen Erfahrungen mit meinem Vater.“