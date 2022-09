„Glaube nicht, dass Putin Atomwaffen einsetzt!“

Die EU-Sanktionen seien alternativlos - es wäre undenkbar, dass Europa achselzuckend zusehe, wie sich Wladimir Putin fremdes Hoheitsgebiet einverleiben würde: „Die Sanktionen wirken und setzen Präsident Putin immer stärker unter Druck. Und sie sind auch das gelindeste Mittel der EU in Reaktion auf den Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine“, so Europa-Ministerin Karoline Edtstadler in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.