OÖ weitet Verkehrserhebung auf alle Haushalte aus

Fast jeder dritte - per Zufallsstichprobe ausgewählte - Haushalt in Oberösterreich hat im Sommer eine Einladung erhalten, sich an der Verkehrserhebung, die nur alle zehn Jahre stattfindet teilzunehmen. Indem die Teilnehmer an einem zugewiesenen Tag alle zurückgelegten Wege - egal ob zu Fuß, mit dem Rad, per Pkw, Moped, Bus oder Bahn - dokumentieren, sollen sich für die Politik Aufschlüsse über das Mobilitätsverhalten ergeben. Daraus sollen dann verkehrspolitische Schwerpunkte für die Zukunft abgeleitet werden.