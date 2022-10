Arbeitsmarkt in der Steiermark in guter Verfassung

Zum Herbstbeginn präsentiert sich der steirische Arbeitsmarkt trotz der Krisensituationen weiterhin in einer stabilen Verfassung: Ende September waren in der Steiermark 33.629 Personen arbeitslos oder befanden sich in einer Schulung. Das sind um 3446 Betroffene weniger als noch im Vorjahr. Laut AMS gibt es derzeit insgesamt 19.152 offene Stellen.