Vom Millionen-Fehleinkauf zum Schlüsselspieler

Bereits in der vergangenen Spielzeit zählte Solet zum Stammpersonal bei Salzburg und war neben Abwehrboss Max Wöber gesetzt. Heuer hat er aber noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und sich zu einer Schlüsselkraft beim Meister entwickelt. Vor der Länderspielpause fiel er aufgrund einer kleinen Oberschenkelverletzung für kurze Zeit aus, im Schlager gegen den LASK stand er aber wieder in der Startelf und erzielte in der 96. Minute das 1:1. „Ich bin wieder fit und bereit für die nächste Aufgabe“, betonte Solet anschließend.