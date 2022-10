Ebens kometenhafter Aufstieg an die Spitze

In den Saisonen zwischen 2016/17 und 2020/21 schloss Eben nie besser als auf Platz zehn in der Tabelle ab, in der Vorsaison erreichten die Pongauer zumindest Platz sechs. Diese Spielzeit ging der Mannschaft von Trainer Müller endgültig der Knopf auf, mit 22 Punkten aus den ersten acht Ligaspielen steht Eben, gefolgt von Vizemeister Kaprun, an der Tabellenspitze der 2. Landesliga Süd.