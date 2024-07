Fußball-Legende jubelt: Es gibt keine geilere Liga

Das Tiroler Cupfinale in Kematen am Pfingstmontag – das wird in Volders rund um den Fußballplatz wohl nie mehr vergessen werden. Auch wenn das Match gegen die Reichenau mit 0:4 recht sang- und klanglos verloren ging. Aber die Begeisterung rund um die Mannschaft von Michael Streiter, die große Unterstützung der Fans in Rot – das war einzigartig!